Варшава, 15 августа, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда и другие официальные лица отметили праздник вооруженных сил своей страны вместе с командующим армией США в Европе генералом Дэррилом Уильямсом и регулярными американскими войсками, что символически подчеркнуло поддержку НАТО его восточного крыла, передает агентство Associated Press.

Premier.gov.pl Мариуш Блащак

День вооруженных сил Польши отмечается ежегодно 15 августа в память о победе над Советской Россией в Варшавской битве 1920 года в ходе польско-советской войны.

«Проходят годы, но одно остается неизменным — когда Россия пытается восстановить свою империю, она всегда остается империей зла. Она всегда совершает военные преступления», — сказал журналистам перед церемонией министр обороны Польши Мариуш Блащак и добавил, что не имеет значения, под чьей властью находится Россия — императора, коммунистов или нынешнего президента Владимира Путина.