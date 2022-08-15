Тайвань назвал визит делегации США демонстрацией «поддержки стабильности»
Тайбэй, 15 августа, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Визит делегации американских конгрессменов во главе с сенатором Эдом Марки в Тайбэй демонстрирует решимость США «поддерживать мир и стабильность» в регионе. Об этом сообщила глава администрации Тайваня Цай Инвэнь.
Инвэнь добавила, что на фоне растущего в мире авторитаризма Тайвань также надеется на углубление экономического и торгового сотрудничества «с друзьями во всем мире, разделяющими демократические ценности, и на совместное создание более безопасной цепочки поставок».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, эксперты сошлись во мнении, что посещение Тайбэя делегацией американских конгрессменов под руководством сенатора-демократа Эда Марки подтверждает линию США на эскалацию напряженности в отношениях с Китаем.
Читайте ранее в этом сюжете: Слуцкий: визит делегации США на Тайвань — очередная провокация