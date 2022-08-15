Мурманск, 15 августа, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В холодильных камерах мурманских оптовиков обнаружили тонну просроченной рыбы, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Https://images.freeimages.com Гнилая рыба

«Установлено, что оптовики хранят в холодильных камерах мороженную, копченую, вяленую рыбную продукцию без маркировочных этикеток, не имеющую информации об изготовителе, дате выработки и сроках годности, а также продукцию с истекшим сроком годности в количестве около одной тонны», — пояснили в ведомстве.

Выявленные нарушения стали поводом для возбуждения дел об административных правонарушениях. Предпринимателям и предприятию будут выданы предписания об изъятии рыбной продукции из оборота для проведения утилизации или уничтожения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Польше обнаружили 10 тонн мертвой рыбы.