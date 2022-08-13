Варшава, , 15:13 — REGNUM Из-за неизвестного загрязнения вдоль берега реки Одра (протекает по территории Польши и Германии) нашли 10 тонн мертвой рыбы. Об этом 13 августа передает Rzeczpospolita.

Мёртвая рыба U.S. Fish and Wildlife Service

По данным замминистра внутренних дел Польши Мачея Вонсика, пока специалисты изучают отобранные пробы воды и уже установили, что в образцах не содержится ртути, но при этом превышены показатели солености.

Для очистки русла реки от тонн мертвой рыбы Польша задействовала военных.

По одной из версий, в воду могло попасть вещество с сильно окисляющими свойствами.