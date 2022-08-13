Варшава, 13 августа 2022, 15:13 — REGNUM Из-за неизвестного загрязнения вдоль берега реки Одра (протекает по территории Польши и Германии) нашли 10 тонн мертвой рыбы. Об этом 13 августа передает Rzeczpospolita.
По данным замминистра внутренних дел Польши Мачея Вонсика, пока специалисты изучают отобранные пробы воды и уже установили, что в образцах не содержится ртути, но при этом превышены показатели солености.
Для очистки русла реки от тонн мертвой рыбы Польша задействовала военных.
По одной из версий, в воду могло попасть вещество с сильно окисляющими свойствами.