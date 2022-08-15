Испания, 15 августа, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя испанского правительства Надия Кальвиньо назвала Испанию и Галисию как пример «все более эффективной экономики». Соответствующее заявление она сделала в ходе поездки в Ла-Корунью, пишет агентство EFE.

Ministry of Economic Affairs and Digital Transformation of Spain Надия Кальвиньо

По её словам, население страны живёт «в период большой неопределенности на обоих берегах нашей Атлантики, сложный на международном уровне» из-за ситуации вокруг Украины, а также «сильной геополитической напряженности, роста цен на энергию и другое сырье и глубоких изменений, происходящих в мировом порядке».

Ранее власти Андалусии предрекли экономике Испании возможный кризис из-за засухи и опустошения водохранилищ.