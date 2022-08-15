Чарикар, Афганистан, 15 августа, 2022, 14:08 — ИА Регнум. В афганской провинции Парван возросло количество жертв наводнения в долине Горбанд. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Источники сообщили, что 31 человек погиб и около 20 человек получили ранения в результате наводнения 14 августа в уездах Шинвари и Сияхгард. Около 100 других жителей этих уездов числятся пропавшими без вести.

Ранее местные источники сообщали о 17 погибших.

Следует отметить, что наводнения накрыли несколько провинций страны. Разгул стихии привёл к огромному материальному ущербу и гибели людей.