Душанбе, 15 августа, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Если Таджикистан решил тесно дружить с США, то Россия должна пойти ему навстречу. Об этом 12 августа написал в своём телеграм-канале вице-спикер Московской городской думы Андрей Медведев.

Steve Evans Таджикистан

Напомним, с 10 по 20 августа 2022 года в столице Таджикистана проходят организованные Центкомом США военные учения «Regional Cooperation» («Региональное сотрудничество»), участие в которых принимают военнослужащие из США, Таджикистана, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. После окончания штабной части учений представители вооружённых сил Таджикистана и США проведут пятидневную практическую отработку задач в учебном центре Фахрабад.

По мнению Медведева, для «оказания помощи Таджикистану» российские госорганы должны проверить законность пребывания в России всех таджикских трудовых мигрантов и получения российского гражданства уроженцами Таджикистана, а также запретить денежные переводы в Таджикистан.

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«Наконец, Москве стоит провести прямые встречи с памирскими лидерами и политиками. Поинтересоваться, как вообще ситуация на Памире, нет ли фактов нарушения закона и геноцида памирских народов со стороны Душанбе», — подчеркнул он.

Вице-спикер напомнил, что Таджикистан смог сохранить свою государственность и не превратился в Сомали или Афганистан исключительно благодаря русской армии, русским пограничникам и позиции Москвы в вопросе внутреннего таджикского урегулирования.

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«И не надо стесняться об этом регулярно напоминать соседям. И не надо стесняться напоминать жёстко, что экономика страны, скажем так, несколько зависит от трудовых мигрантов. Возможно, их всех готовы принять в США, с которыми теперь решил дружить Таджикистан», — подытожил Медведев.

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