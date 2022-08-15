Севилья, Испания, 15 августа, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Глава правительства автономного сообщества Андалусия Хуанма Морено выразил большую обеспокоенность нехваткой воды в водохранилищах сообщества и предупредил, что засуха может привести к замедлению экономического роста, если дожди не придут ближайшей осенью. Об этом пишет агентство EFE.

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«Если этой осенью не будет дождей, у нас возникнет серьезная проблема», — сказал Морено.

По его словам, в случае отсутствия осадков региону придется «остановить часть производственного, промышленного и сельскохозяйственного секторов из-за нехватки воды, и это окажет огромное влияние на занятость в Андалусии и в Испании в целом».