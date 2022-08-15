Вашингтон, , 13:38 — REGNUM Согласно опубликованному докладу республиканцев в палате представителей США, на пике вывода американский войск из Афганистана в аэропорту Кабула для проверки афганский граждан, которые хотели эвакуироваться, присутствовало только 36 сотрудников МИД. Об этом со ссылкой на отчёт сообщает CNN.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что 3444 человека были эвакуированы из Афганистана только одним консульским сотрудником.

В отчёте показано, что, несмотря на опасения по поводу лишения женщин свобод при правлении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), эвакуационными рейсами смогли вылететь в основном мужчины.

Также указано, что правительство неточно показало характер произошедших событий и не смогло реализовать план по предотвращению вербовки афганских коммандос врагами США. В пресс-релизе говорится, что планы эвакуации администрации президента США Джо Байдена на весну 2021 года никогда не обновлялись, несмотря на изменения на поле боя, ухудшение ситуации с безопасностью и пересмотренные оценки разведки.

«Хотя Джо Байден верил в правильность вывода американских войск из Афганистана, он приписывает последствия подписанному Дональдом Трампом соглашению в Дохе», — заявил Майкл Макколл, лидер республиканцев в комитете по международным отношениям палаты представителей.

План вывода американских войск из Афганистана неоднократно подвергался резкой критике со стороны американских официальных лиц, членов НАТО и оппозиционных США стран.