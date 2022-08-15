Вашингтон, 15 августа, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Согласно опубликованному докладу республиканцев в палате представителей США, на пике вывода американских войск из Афганистана в аэропорту Кабула для проверки афганских граждан, которые хотели эвакуироваться, присутствовало только 36 сотрудников МИД. Об этом со ссылкой на отчёт сообщает CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Отмечается, что 3444 человека были эвакуированы из Афганистана только одним консульским сотрудником.

В отчёте отмечается что, несмотря на опасения по поводу лишения женщин свобод при правлении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), эвакуационными рейсами смогли вылететь в основном мужчины.

Также указано, что правительство неточно показало характер произошедших событий и не смогло реализовать план по предотвращению вербовки афганских коммандос врагами США. В пресс-релизе говорится, что планы эвакуации администрации президента США Джо Байдена на весну 2021 года никогда не обновлялись, несмотря на изменения на поле боя, ухудшение ситуации с безопасностью и пересмотренные оценки разведки.

«Хотя Джо Байден верил в правильность вывода американских войск из Афганистана, он приписывает последствия подписанному Дональдом Трампом соглашению в Дохе», — заявил Майкл Макколл, лидер республиканцев в комитете по международным отношениям палаты представителей.

План вывода американских войск из Афганистана неоднократно подвергался резкой критике со стороны американских официальных лиц, членов НАТО и оппозиционных США стран.