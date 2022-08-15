Москва, , 13:35 — REGNUM Клинические исследования препарата от COVID-19 «Мир-19» для амбулаторного применения завершились, в конце августа он может выйти на рынок. Об этом 15 августа заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

Вероника Скворцова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Они (испытания для амбулаторного применения) уже закончились. Мы сейчас вносим отчёт для расширения показаний к применению», — заявила Скворцова.

Она также выразила надежду, что «Мир-19» может выйти на рынок в конце августа.

Как сообщало иарегунм, ранее академик Российской академии наук (РАН) Сергей Нетёсов заявил, что в России уровень заболеваемости СOVID-19 может начать снижаться в ближайшие две недели.

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