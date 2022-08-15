Богородск, Нижегородская область, 15 августа, 2022, 13:34 — ИА Регнум. По подозрению в превышении должностных полномочий задержан 51-летний глава администрации Богородского муниципального округа Александр Сочнев. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Нижегородской области.

Земельный участок

По данным следствия, чиновник в декабре 2021 года своим постановлением прекратил аренду земельного участка одним из предприятий, затем с этой компанией он заключил договор купли-продажи земли для организации сельхозпроизводства. При этом глава округа точно знал, что по Земельному кодексу РФ этот участок не может быть передан в собственность за 10% от его кадастровой стоимости, поскольку он не использовался для сельского хозяйства в период аренды.

Ущерб муниципалитету от действий подозреваемого оценивается в 900 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля по подозрению в получении взятки был задержан бывший глава Богородского района 73-летний Константин Пурихов. По версии следствия, в течение пяти лет он брал взятки с предпринимателей за изменение категории земельного участка площадью около 100 кв. метров. Общая сумма взяток составила около 30 млн рублей.

Спустя три дня после задержания Пурихов скончался в больнице № 3 ФКУЗ МСЧ ФСИН России при СИЗО-1. По факту смерти начата доследственная проверка.

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