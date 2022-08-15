Париж, 15 августа, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В Восточных Пиренеях во Франции сгорело более 110 гектаров леса, что потребовало мобилизации 400 пожарных, сообщает Le Figaro.

BLM Лесной пожар

Пожар вспыхнул незадолго до трех часов ночи и не угрожал населенным пунктам. По словам пожарных, гонимый северо-западным ветром, пламя направлялось в сторону гористой местности. На место прибыли пять самолетов и вертолет.

«Пожар до сих пор не локализован. Мы надеемся, что ветер утихнет в начале дня», — заявил капитан Брис Лафонтен из пожарно-спасательной службы Восточных Пиренеев.

Напомним, другой крупный пожар в Окситании, опустошивший 1360 гектаров леса в Авероне, был устранен.