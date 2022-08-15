Цинциннати, США, , 13:18 — REGNUM Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв узнали соперников по второму кругу на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

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Соперником Медведева станет нидерландский теннисист Ботик ван де Зандсхулп, который ранее обыграл представителя США Максима Кресси.

Рублёв сыграет с победителем пары Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Фабио Фоньини (Италия).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Карен Хачанов сыграет с американцем Себастьяном Кордой, а Аслан Карацев выйдет на корт с ещё одним представителем США — Брэндоном Накашимой.

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