Москва, 15 августа, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Госдуме ожидают, что Google потребует от RuTube ограничить свое приложение.

Shawn Collins Google

Под давлением корпорации Apple RuTube был вынужден ограничить свое iOS-приложение для скачивания во всех странах, кроме России, Белоруссии и Казахстана.

«Думаю, в ближайшее время аналогичное требование к RuTube выкатит и Google. После чего оба монополиста, скорее всего, возьмутся за другие популярные российские приложения». — отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в телеграм-канале.

Но запрос зарубежной аудитории на альтернативную точку зрения от этого только вырастет, поэтому отечественным видеохостингам и соцсетям нужно думать, как поддерживать доступность своего контента, несмотря на любые санкции, рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Apple потребовала у видеохостинга RuTube удалить все каналы российских СМИ или сделать так, чтобы зарубежные пользователи не могли пользоваться приложением. Команда RuTube выбрала второй вариант.