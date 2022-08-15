Чебоксары, , 13:15 — REGNUM В Чувашии проводится доследственная проверка по факту длительного необеспечения тяжелобольного ребёнка необходимым лекарственным препаратом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Следственный комитет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Проверка проводится в Комсомольском районе республики по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность»). По данным правоохранителей, малолетнему ребёнку-инвалиду прописан для постоянного использования лекарственный препарат, который для него является жизненно необходимым.

«Соответствующие протоколы консилиума врачей и решения врачебной комиссии поступили в больницу по месту жительства ребёнка в феврале 2022 года, но до 27 июля меры по обеспечению лекарственным препаратом должностными лицами учреждения не приняты», — говорят в следственном управлении.

В ведомстве устанавливаются все детали происшествия и должностные лица, ответственные за обеспечение препаратами льготной категории граждан.

Правоохранители добавляют, что в настоящее время ребёнок обеспечен необходимым лекарственным препаратом.

Как сообщало ИА REGNUM , в феврале 2021 года в Чувашии возбуждено уголовное дело по факту халатности из-за отказа четырём малолетним пациентам в продолжении жизненно важной лекарственной терапии.

Подробнее: В Чувашии завели дело по факту отказа в лекарственной терапии четырём детям