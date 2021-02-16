Чебоксары, , 06:21 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту халатности из-за отказа четырём малолетним пациентам в продолжении жизненно важной лекарственной терапии. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

В ведомстве отмечают, что в феврале 2021 года в отношении должностных лиц республиканской детской клинической больницы возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

"По факту отказа в продолжении терапии лекарственным препаратом «Нусинерсен» четырём малолетним пациентам с диагнозом спинальная мышечная атрофия», — говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что все дети проживают в Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии возбуждено уголовное дело по аналогичной статье после гибели шестилетней девочки, которая осталась без лекарственной терапии. Речь также идёт о препарате «Нусинерсен», который рекомендуется пациентам со спинальной мышечной атрофией.

Данные уголовные дела соединены в одно производство, назначен ряд экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее власти заявляли, что Чувашия стала регионом с самым низким показателем младенческой смертности. В региональном министерстве здравоохранения отмечали, что на протяжении пяти лет Чувашия сохраняет лидирующие позиции по этому показателю среди регионов: с 2015 по 2020 годы он снизился с 3,3‰ до 2,1‰.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чувашии возбудили дело после смерти ребёнка из-за отказа в лечении