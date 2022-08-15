Москва, 15 августа, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Второй визит высокопоставленных американских политиков на Тайвань — это уже не просто отдельная выходка эксцентричной дамы, но и тенденция, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Константин Косачёв

В любом случае, откровенные провокации с Тайванем дают все основания сделать вывод о том, что США преследуют две цели, рассуждает Косачёв.

«Первая — вывести из равновесия Пекин. Побуждая его к резкой — желательно силовой — реакции на откровенное хамство американцев, демонстративно нарушающих публично декларируемый принцип одного Китая. Это привело бы к конфронтации Китая не только с Америкой, с которой его связывают серьезные экономические отношения, но и — что важнее — с другими странами региона», — отметил сенатор в телеграм-канале.

В этой связи ему видится вторая ключевая цель: сформировать антикитайский фронт в Азии.

Парламентарий также сослался на посла Китая в России Чжана Ханьхуэя, который заявил, что Соединенные Штаты используют Тайвань как карту, переносят целый набор обкатанных на «украинском треке» практик в тайваньский вопрос, собирают различные антикитайские группы. По мнению посла, это нельзя расценить иначе, как азиатско-тихоокеанскую версию «расширения НАТО на восток».

«Судя по всему, США решили, что они выиграют от конфликта с Китаем больше, чем от взаимодействия с ним. Уверены, что могут выиграть войну, но «проиграют мир». Ибо Пекин однозначно не настроен на конфронтацию, да и не готов к ней сейчас», — указал Косачёв.

При этом, по его убеждению, это не значит, что Китай не ответит.

«Просто горизонт планирования у него другой, намного шире, чем у ориентированных на очередные выборы американцев», — полагает сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, эксперты сошлись во мнении, что посещение Тайбэя делегацией американских конгрессменов под руководством сенатора-демократа Эда Марки подтверждает линию США на эскалацию напряженности в отношениях с Китаем.