Москва, 15 августа, 2022, 13:06 — ИА Регнум. На Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» представили прототип первого беспилотного военного грузовика «Урал», передает 15 августа корреспондент ИА REGNUM.

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Так, грузовик будет эксплуатироваться с помощью пульта дистанционного управление и ездить по программе в полностью автономном режиме.

Также «Урал» на опасных участках в ходе боевых действий может быть задействован для транспортировки грузов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) впервые представит на форуме «Армия-2022» новую авиационную крылатую ракету Х-69.

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