Джакарта, 15 августа, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Загорелся склад нефти и нефтепродуктов в городе Джамби в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Hans Огонь

Инцидент произошел 15 августа около 09:15 по местному времени.

«Услышав звук взрыва, я вышел из дома и увидел высокий столб дыма и огонь, который сжег склад», — заявил местный житель.

Огонь распространился за пределы склада, охватил дорогу, так что движение транспортных средств остановилось, создав пробку.

В результате инцидента никто не пострадал. Вероятно, пожар возник из-за короткого замыкания.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо распорядился обеспечить достаточное количество запасов риса на ближайшие два года, прежде чем принимать решение об экспорте.