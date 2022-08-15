Верхняя Тура, Свердловская область, 15 августа, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Свердловской области провело проверку по факту гибели пациента в больнице Верхней Туры. Выявлены нарушения клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи, сообщили журналистам в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Больница

По факту выявленных нарушений главному врачу больницы Верхней Туры поручено принять решения, направленные на улучшение качества оказания медицинской помощи. Кроме того, главврач должен применить меры дисциплинарного взыскания к работникам, допустившим нарушения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в уральской больнице в марте. Мужчина скончался в приёмном покое. Медицинской помощи он ожидал около двух недель.