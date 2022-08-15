Москва, , 12:34 — REGNUM Дисквалифицированный российский гимнаст Иван Куляк примет участие в заседании апелляционного трибунала в удалённом режиме. Об этом 15 августа сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Иван Куляк (справа) Пресс-служба правительства Калужской области

«Ваня примет участие в сегодняшнем заседании удаленно, как и все остальные. Мы собираемся на базе «Озеро Круглое», нас подключают по видеосвязи, и мы удаленно с ними разговариваем», — цитирует Родионенко ТАСС.

Она добавила, что заседание пройдёт 15 августа. По её словам, решение пока не будет принято. Это может произойти через две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня Куляк подал апелляцию в Фонд гимнастической этики (GEF) на решение Международной федерации гимнастики (FIG) о годичной дисквалификации. В марте его отстранили за то, что на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) он вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме.

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