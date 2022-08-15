Джакарта, 15 августа, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Десять районов в столице Индонезии Джакарте оказались затоплены, сообщает CNN Indonesia.

(сс) U.S. Embassy, Jakarta Стихийное бедствие в Индонезии

Инцидент произошел 15 августа. Уровень воды в районах варьируется в пределах 40-100 сантиметров. Наводнения вызвано разливом реки Чиливунг.

Уровень воды на плотине Катулампа в Богоре находится в состоянии «тревоги».

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в индонезийской провинции Северное Малуку.