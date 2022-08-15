В столице Индонезии произошло наводнение
Джакарта, 15 августа, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Десять районов в столице Индонезии Джакарте оказались затоплены, сообщает CNN Indonesia.
(сс) U.S. Embassy, Jakarta
Стихийное бедствие в Индонезии
Инцидент произошел 15 августа. Уровень воды в районах варьируется в пределах 40-100 сантиметров. Наводнения вызвано разливом реки Чиливунг.
Уровень воды на плотине Катулампа в Богоре находится в состоянии «тревоги».
Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в индонезийской провинции Северное Малуку.