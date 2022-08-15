Вильнюс, 15 августа, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Литовский «Шяуляй банк», который осуществлял платежи за транзит грузов в Калининградскую область, с 15 августа прекратил операции с Россией в рублях, сообщила представитель ассоциации банков этой страны Валерия Кигуолене.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Шяуляй банк» с сегодняшнего дня прекращает расчётные операции с Россией в рублях, а с 1 сентября — во всех валютах», — сообщила она РИА Новости.

Кигуолене добавила, что клиенты были заранее проинформированы об этом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр транспорта и связи республики Марюс Скуодис заявил, что власти Литвы могут вынужденно остановить железнодорожный транзит в Калининград из-за проблем с оплатой перевозки российских грузов.

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