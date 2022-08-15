Канберра, 15 августа, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Премьер-министр штата Западная Австралия Марк Макгоуэн заявил 15 августа на пресс-конференции, что он «не понимает», как бывший премьер-министра Австралии Скотт Моррисон смог тайно взять на себя дополнительные министерские полномочия во время своего пребывания на посту главы федерального правительства. Об этом сообщил телеканал Nine News.

CPSU-CSA Премьер-министр штата Западная Австралия Марк Макгоуэн

«Нам вообще не сказали об этом, и это должно было быть обнародовано … Я не понимаю, как можно таким образом быть приведенным к присяге», — заявил Макгоуэн, который ранее был одним из сторонников Моррисона в бытность того премьер-министром.

Ранее тем же днем генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли подтвердил, что он назначил Моррисона «управлять другими министерскими портфелями».

В настоящее время тайное присвоение Моррисону секретных полномочий является главной политической новостью Австралии.