Ереван, 15 августа, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Спасатели МЧС Армении в ходе разбора завалов на месте взрыва в ТЦ «Сурмалу» в Ереване достали десятерых пострадавших и шестерых погибших. Об этом 15 августа сообщил журналистам пресс-секретарь ведомства Айк Костанян.

Ara Chahvekilian Ереван

«Сложность поисково-спасательных работ обусловлена большим масштабом обрушения и пожара», — отметил Костанян.

Он сообщил, что поисковые работы продолжаются. Разбором завалом занимаются 350 спасателей и 150 добровольцев. Согласно последним данным, пропавшими без вести числятся 15 человек.

Стоит отметить, что определены личности всех шестерых найденных погибших. В больницах остаются более 20 пострадавших от взрыва в ТЦ.