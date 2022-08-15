Канберра, 15 августа, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли подтвердил, что ранее он в тайне назначил бывшего премьер-министра страны Скотта Моррисона «управлять другими портфелями, помимо офиса премьер-министра и кабинета министров». Об этом 15 августа сообщил телеканал Nine News.

Бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

Бывший заместитель премьер-министра Австралии Барнаби Джойс уже подтвердил, что Моррисон использовал свои министерские полномочия, полученные в тайне от других министров и общественности, чтобы остановить развитие газовых проекты, против которых выступали независимые кандидаты, представляющие растущую угрозу на выборах в мае 2022 года.

Ранее в книге «Чума» за авторством Саймона Бенсона и Джеффа Чемберса появилась информация о том, что Моррисон также получил министерские полномочия в сфере здравоохранения и финансов.

В опубликованном 15 августа заявлении генерал-губернатора Херли говорится, что назначения Моррисона соответствуют положениям конституции Австралии.

«Нередко министры назначаются для управления министерствами, не относящимися к их непосредственным обязанностям», — написал Херли.