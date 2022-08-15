Джакарта, 15 августа, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в индонезийской провинции Северное Малуку, сообщает Detik.

(сс) Department of Foreign Affairs and Trade Землетрясения в Индонезии

Землетрясение произошло 15 августа в 11:34 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 56 км от деревни Даруба. Очаг землетрясения находился на глубине 140 км.

«Остерегайтесь возможных повторных толчков», — призвало агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,9 произошло в индонезийской провинции Западная Халмахера.