Землетрясение силой 5,2 балла произошло в Индонезии
Джакарта, 15 августа, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в индонезийской провинции Северное Малуку, сообщает Detik.
(сс) Department of Foreign Affairs and Trade
Землетрясения в Индонезии
Землетрясение произошло 15 августа в 11:34 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 56 км от деревни Даруба. Очаг землетрясения находился на глубине 140 км.
«Остерегайтесь возможных повторных толчков», — призвало агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,9 произошло в индонезийской провинции Западная Халмахера.