Кабул, 15 августа, 2022, 11:46 — ИА Регнум. На протяжении 20 лет нахождения в Афганистане коалицией Запада ничего не было сделано для афганской экономики, основа которой была заложена еще во времена Советского Союза, и потому афганцы знают, что на «шурави» (устоявшееся название уроженцев СССР в Афганистане — ред.) можно рассчитывать. Об этом 15 августа заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

Как отметил в интервью РИА Новости российский дипломат, ранее Россия направила Афганистану гуманитарную помощь после недавно произошедшего разрушительного землетрясения.

При этом Жирнов уточнил, что российская сторона всегда помогала и будет оказывать помощь попавшим в беду, указав, что жители Афганистана это знают и очень благодарны России.

«Афганцы знают о нашем самом добром к ним отношении и очень ценят его. Особенно на контрасте с тем, как здесь похозяйничала западная коалиция. Эта полусотня стран не сделала для афганского народного хозяйства ничего», — сказал он.

«С советских времен афганцы знают, что на «шурави» можно рассчитывать, они отработают качественно и наживаться не будут. Все, на чем сейчас держится экономика Афганистана, было сделано нашими инженерами: тоннели, шахты, заводы, электростанции, каналы», — добавил посол России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что несмотря на то, что войска США ушли из Афганистана, Вашингтон не может стереть свою вину за беды этой страны и должен платить «за битые горшки».