Москва, 15 августа, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Темпы роста ВВП России в 2023–2024 гг. и далее будут однозначно положительными, но могут зависеть от нескольких факторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 августа заявил доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Андрей Гусев.

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«Негативно на росте ВВП могут сказаться начало вполне возможного мирового экономического кризиса, когда спрос на сырьевые товары может значительно упасть, а также вероятное активное внедрение инновационных технологий, не предусматривающих высокого спроса на сырье, — сказал Гусев. — Позитивные факторы — это усиление интеграции российского бизнеса в рамках проектов БРИКС и других незападных межгосударственных союзов, альянсов и объединений, оптимизация торговой логистики, развитие внутреннего рынка посредством стимулирования спроса, частичное восстановление экономических связей с Западом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Гусев рассказал, как может вырасти ВВП РФ уже в 2023 году.