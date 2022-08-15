Вашингтон, , 11:36 — REGNUM Американский писатель Стивен Кинг публично выразил своё отношение к экс-президенту США Дональду Трампу. Об этом 15 августа пишет Variety, ссылаясь на Sunday Times.

Стивен Кинг (сс) Stephanie Lawton

«Я считаю, что Трамп был ужасным президентом и он является ужасным человеком», — начал Кинг. «Я думаю, что он действительно занимался преступными делами, и, конечно же, я чувствовал, что он был социопатом, который пытался свергнуть американскую демократию не из-за каких-либо собственных политических желаний, а потому, что он не мог признать, что проиграл», — считает писатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по роману Стивена Кинга «Регуляторы» снимут фильм. Созданием адаптивного сценария займётся Джордж Коуэн, однако пока неизвестно, когда выйдет экранизация.

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