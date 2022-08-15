Москва, 15 августа, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов выиграл золото Всероссийской Спартакиады. В финале весовой категории до 80 кг он победил Рустама Одинаева.

Цитата из видео Токио-2020 26 июля итоги дня. YouTube канал Olympics Максим Храмцов завоевал золото

В категории свыше 80 кг победителем стал Владислав Ларин, который в финале был сильнее Рафаиля Аюкаева.

У женщин в категории до 67 кг золото взяла Лилия Хузина, победившая в финале Джаврият Алиеву. В категории свыше 67 кг победу праздновала Полина Хан, оказавшаяся сильнее Кристины Адебайо.

Напомним, Храмцов стал олимпийским чемпионом в Токио в 2021 году. Тогда он победил в финале Иордании Салеха Аль-Шарабати.