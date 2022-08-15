Донецк, 15 августа, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел города Макеевка. Об этом 15 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В 10:45 зафиксировали удар с позиций в Орловке. По Червоногвардейскому району Макеевки выпустили четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка.