Калат, Афганистан, 15 августа, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Вспышка холеры в районе Аказой в афганской провинции Забуль унесла жизни трёх детей. Об этом заявил Абдул Хаким Хакими, глава местного департамента здравоохранения, пишет газета «8 Собх».

Цитата из т/ф «Непобедимая». реж. Александр Зиненко. Россия В больнице

По словам Хакими, это имело место в самых отдалённых районах провинции Забуль из-за того, что туда не были отправлены медицинские бригады.

Глава департамента здравоохранения отметил, что сейчас на место отправлены медицинские бригады для предотвращения дальнейшего распространения холеры.

Добавим, что в провинции Забуль холерой заразились более 7500 человек.