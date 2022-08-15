Париж, 15 августа, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Пожарные во Франции просят удвоить долю налога на страхование, которое финансирует ведомственные пожарно-спасательные службы, сообщает Le Figaro.

(сс) Evan Bench Машины пожарной службы Франции

«После постоянной борьбы в течение почти двух месяцев пожарные и все силы гражданской безопасности находятся на грани срыва», — пишут главы трех пожарных организаций, включая Национальную федерацию пожарных Франции.

«Столкнувшись с изменением климата, которое будет длительным и ударит по нам все сильнее и сильнее, средства должны увеличиться, это несомненно», — предупреждают пожарные.

Пожарные просят пересмотреть ключ распределения специального налога на договоры страхования и удвоить финансирование. Эта мера должна быть обсуждена «немедленно, в рамках законопроекта о финансах на 2023 год».

Как сообщало ИА REGNUM, префекты во Франции отменили традиционные фейерверки 15 августа из-за жары и угрозы пожаров.