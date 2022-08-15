Клинцовский район, Брянская область, 15 августа, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Три человека погибли из-за лопнувшего колеса и последующем столкновении легкового и грузового автомобилей в Клинцовском районе Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 августа в ГИБДД региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, 14 августа около 10:20 у Hyundai Solaris лопнуло заднее правое колесо. Водитель, 45-летняя женщина, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовым автомобилем Mercedes Benz. На месте от травм погибли водитель Hyundai и две её пассажирки в возрасте 17 и 67 лет. С черепно-мозговыми травмами госпитализированы водитель грузовика и 70-летний пассажир легкового автомобиля.

Установлено, что за два часа до смертельной аварии водитель Hyundai дважды превысила скорость на трассе.