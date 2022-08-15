Донецк, 15 августа, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования произвели обстрел Куйбышевского района Донецка снарядами «натовского» калибра 155 мм. Об этом 15 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ ведут обстрел

Уточняется, что киевские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка в 10:15 (совпадает с мск), выпустив по городу шесть снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей украинской столицы о проблемах с отоплением, которые ожидаются в городе зимой.