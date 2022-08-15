Красноярск, , 10:17 — REGNUM Удивительную историю жителя Красноярска, который провёл в больнице почти 14 лет, рассказали в Краевой клинической больнице.

Врач Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM 15 августа в медучреждении, красноярец по имени Тамерлан поступил в больницу после четвёртого класса. Мальчик получил страшные ожоги из-за детской шалости, игры с бензином и огнём.

Медикам удалось спасти ребёнка, однако с тех пор он является постоянным пациентом ожогового отделения. Ему нужны операции по реконструкции тела: «Потому что дети растут, а рубцы нет».

Врачи провели красноярцу уже около 40 операций. Существенную часть своей жизни он провёл в отделении.

Сейчас юноша учится в медицинском университете. Он работает в детском отделении нейрохирургии и считает это своим призванием.

«Меня тогда не просто спасали, меня растили здесь, в этих стенах, поддерживали», — рассказывает Тамерлан. Тогда он понял, что тоже хочет стать медиком.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области онкологи удалили женщине опухоль весом в 17 килограммов.

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