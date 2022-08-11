Омск, , 07:21 — REGNUM Омские онкологи удалили женщине опухоль весом в 17 килограммов. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 августа в министерстве здравоохранения Омской области.

Прием у врача Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

60-летняя омичка заметила, что у неё стал расти живот. Она объяснила это возрастными гормональными изменениями и не торопилась идти к врачу. Женщина обратилась в медучреждение, лишь когда ей стало тяжело нагибаться, чтобы обуться. Результаты анализа крови на онкомаркеры были тревожными — показатель нормы оказался превышен в четыре с лишним раза. Врач срочно направил женщину на консультацию в онкодиспансер.

«Впервые мы встретились с пациенткой в июле этого года. Её состояние вызывало опасения — в результате болезни она была истощена, хотя свое телосложение до болезни женщина характеризовала как среднее», — рассказал заведующий гинекологическим отделением Клинического онкологического диспансера Андрей Доронин.

По его словам, расположившаяся в яичнике опухоль выросла до гигантских размеров и занимала всю брюшную полость. Внутренние органы были сдавлены, пациентка не могла пить и принимать пищу, лежать. Было принято решение о срочной операции.

Технически сложную операцию провёл врач-онколог гинекологического отделения Александр Сафронов. Он подчеркнул, что новообразования таких размеров встречаются довольно редко.

«Анатомия брюшной полости была полностью изменена, рядом с опухолью находились крупные кровеносные сосуды. Немаловажный фактор — это состояние пациентки, она была истощена», — рассказал Сафронов.

После операции состояние омички оценивается как удовлетворительное. Уже через сутки её перевели из реанимации в палату.

Врачи утверждают, что эту опухоль можно было обнаружить и удалить гораздо раньше — до того, как она нарушила работу внутренних органов.

Как отметили в минздраве, новообразования в брюшной полости могут развиваться бессимптомно. Медики рекомендуют раз в год проходить УЗИ-исследования органов малого таза и не игнорировать диспансеризацию.

Как сообщало ИА REGNUM, омские сосудистые хирурги спасли 16-летнего юношу, которому едва не отрезало ногу оконным стеклом.

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