Вашингтон, 15 августа, 2022, 10:13 — ИА Регнум. На сегодняшний день риск возникновения рецессии в еврозоне является наиболее высоким с ноября 2020 года и экономический спад возможен на протяжении следующего года с вероятностью 60%. Об этом 15 августа заявили экономисты, которых опросило агентство Bloomberg.

Рецессия +

Отмечается, что в июле 2022 года экспертами риск наступления рецессии в еврозоне оценивался в 45%, а в феврале — до начала спецоперации Вооружённых сил России на Украине — в 20%.

При этом экономисты уточнили, что в Германии, которая является наиболее крупной экономикой Европейского союза, уже в нынешнем квартале может начаться стагнация.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал новость о том, что газохранилища Германии на сегодняшний день заполонены на 75%.