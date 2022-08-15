Москва, 15 августа, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опустилась с 95-го на 107-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 15 августа сообщается на сайте организации.

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Анастасия Павлюченкова

Павлюченкова из-за травмы колена досрочно завершила сезон. Она впервые с июня 2008 года выбыла из топ-100 мирового рейтинга. Её лучшей позицией в карьере было 11-е место.

Рейтинг WTA от 15 августа:

  1. Ига Свёнтек (Польша) — 8 501 очко;

  2. Анетт Контавейт (Эстония) — 4 476;

  3. Мария Саккари (Греция) — 4 190;

  4. Паула Бадоса (Испания) — 4 155;

  5. Онс Жабер (Тунис) — 3 920;

  6. Симона Халеп (Румыния) — 3 255;

  7. Арина Соболенко (Белоруссия) — 3 121;

  8. Джессика Пегула (США) — 3 116;

  9. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2 990;

  10. Дарья Касаткина (Россия) — 2 795.