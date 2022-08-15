Нью-Йорк, США, 15 августа, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Экономика Европейского союза достигла нового уровня риска сваливания в рецессию, сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов.

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По мнению специалистов, риск достиг самого высокого уровня с ноября 2020 года. В частности, вероятность сокращения производства в течение двух кварталов подряд увеличилась до 60%.

В предыдущем опросе такая вероятность оценивалась в 45%, до начала боевых действий на Украине — в 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, две трети британских компаний столкнулись со снижением прибыли на фоне антироссийских санкций.