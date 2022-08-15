Сеул, 15 августа 2022, 09:53 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал улучшить отношения с Японией, а также оказать поддержку в восстановлении экономики КНДР, если Пхеньян предпримет шаги по денуклеаризации. Об этом сообщает Yonhap News.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Republic of Korea

Данное заявление южнокорейский лидер сделал 15 августа в ходе церемонии по случаю 77-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального правления.

Глава Южной Кореи пообещал приложить усилия для улучшения отношений с Японией на основе совместной декларации 1998 года. Он также добавил, что две страны должны способствовать миру и процветанию, вместе работая в сферах экономики, безопасности, социальной и культурной жизни на основе взаимного уважения.

«Это также поможет нам решить исторические проблемы, существующие между нашими двумя странами», — сказал Юн Сок Ёль.

Южнокорейский лидер изложил план экономической помощи КНДР. Он подчеркнул, что денуклеаризация Северной Кореи необходима для устойчивого мира на Корейском полуострове, в Северо-Восточной Азии и во всем мире.

Юн Сок Ёль также пообещал сократить «ненужные» государственные расходы, оказать поддержку малообеспеченным семьям и стабилизировать рынок жилья.