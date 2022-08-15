Сеул, , 09:53 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал улучшить отношения с Японией, а также оказать поддержку в восстановлении экономики КНДР, если Пхеньян предпримет шаги по денуклеаризации. Об этом сообщает Yonhap News.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль Republic of Korea

Данное заявление южнокорейский лидер сделал 15 августа в ходе церемонии по случаю 77-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального правления.

Глава Южной Кореи пообещал приложить усилия для улучшения отношений с Японией на основе совместной декларации 1998 года. Он также добавил, что две страны должны способствовать миру и процветанию, вместе работая в сферах экономики, безопасности, социальной и культурной жизни на основе взаимного уважения.

«Это также поможет нам решить исторические проблемы, существующие между нашими двумя странами», — сказал Юн Сок Ёль.

Южнокорейский лидер изложил план экономической помощи КНДР. Он подчеркнул, что денуклеаризация Северной Кореи необходима для устойчивого мира на Корейском полуострове, в Северо-Восточной Азии и во всем мире.

Юн Сок Ёль также пообещал сократить «ненужные» государственные расходы, оказать поддержку малообеспеченным семьям и стабилизировать рынок жилья.