Иркутск, , 09:30 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области ухудшилась: по состоянию на 15 августа 2022 года число жертв COVID-19 составляет 8713 человек (+1 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 303 746 (+486 за сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Госпитализированы 499 (+38 за сутки). В то же время выздоровели 296 157 пациентов (+251 за сутки).

Ещё 738 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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