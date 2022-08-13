Иркутск, 13 августа, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Иркутской области за минувшие сутки выявили 403 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба, в стационары госпитализировали 83 заболевших.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 302 163.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 290 653 пациента, в том числе 297 за сутки. Жертвами коронавируса в регионе к 13 августа стали 8508 человек.