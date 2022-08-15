София, , 09:24 — REGNUM Техническое правительство Болгарии объявило о начале реализации масштабной программы по выплате субсидий для оплаты гражданами жилищно-коммунальных услуг. Об этом 15 августа сообщает БНР.

По словам действующего министра социальной политики страны Лазара Лазарова, адресная поддержка охватит 310 тыс. домохозяйств по всей стране. В нынешнем году соответствующая сумма помощи за 5 месяцев отопительного сезона для отдельно взятой семьи составит почти 624 левов ($327). В отношении субсидий на водоснабжение и электроэнергию информации нет.

Напомним, ранее болгарские власти выступили с инициативой оказания «точечной финансовой помощи» жителям Болгарии. В настоящее время регулярно платить по коммунальным счетам не могут до 75% болгар.