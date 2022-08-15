Ереван, 15 августа, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранним утром 15 августа посетил место взрыва на территории торгового центра «Сурмалу». Об этом сообщает агентство Newsarmenia.

Primeminister.am Никол Пашинян

По данным журналистов, его встречал мэр Еревана Грачья Саркисян. Глава правительства ознакомился с тем, как идут спасательные работы.

По последним данным, спасатели нашли не месте взрыва шесть погибших. Двое пока не опознаны. Также сообщается о 61 раненом, кроме того, 16 человек находятся в списках пропавших без вести.