Москва, 15 августа 2022, 08:46 — REGNUM Министерство транспорта России начало разрабатывать поправки в законодательство, которые позволят отечественным авиакомпаниям переставлять запчасти с одних самолетов на другие для поддержания исправности авиапарка. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на копию письма президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна в министерство.
По словам Тасуна, такие меры будут полезны, когда на двух воздушных суднах одновременно будет зафиксирован отказ одного из компонентов. В таком случае можно будет разрешить переставить запчасть из одного самолета на другой, чтобы один из них полетел в исправном состоянии.
Напомним, ранее стало известно, что Российские авиакомпании, вошедшие в санкционные списки Запада, начали разбирать авиалайнеры, чтобы обеспечить их запасными частями.
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