Москва, 15 августа, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Министерство транспорта России начало разрабатывать поправки в законодательство, которые позволят отечественным авиакомпаниям переставлять запчасти с одних самолетов на другие для поддержания исправности авиапарка. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на копию письма президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна в министерство.

(сс) Falcon® Photography Самолет

«Минтранс… уже разрабатывает соответствующие поправки в ФАП-285. Ожидается, что они могут быть утверждены в марте 2023 года», — пишет издание.

По словам Тасуна, такие меры будут полезны, когда на двух воздушных суднах одновременно будет зафиксирован отказ одного из компонентов. В таком случае можно будет разрешить переставить запчасть с одного самолета на другой, чтобы один из них полетел в исправном состоянии.

Напомним, ранее стало известно, что российские авиакомпании, вошедшие в санкционные списки Запада, начали разбирать авиалайнеры, чтобы обеспечить их запасными частями.

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