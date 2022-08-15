Будапешт, , 08:30 — REGNUM «Ференцварош» одержал победу над «Фехерваром» в матче третьего тура чемпионата Венгрии по футболу. Встреча прошла в Будапеште и завершилась со счётом 4:0.

Станислав Черчесов Екатерина Лаут

В составе «Ференцвароша» голы забили нападающий Карлос Ауски на 14-й минуте, полузащитник Ксавье Мерсье на 38-й и форварды Адама Траоре на 45-й и Франк Боли на 92-й.

«Ференцварош», который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, набрал шесть очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии.

Напомним, в сезоне 2021/22 клуб под руководством Черчесов выиграл чемпионат и Кубка Венгрии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ференцварош» проиграл азербайджанскому «Карабаху» и выбыл из квалификации Лиги чемпионов.

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